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Ставки букмекеров: у «Оппоблока» открывается второе дыхание

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Ставки букмекеров: у «Оппоблока» открывается второе дыхание

Букмекеры снижают шансы прохождения в парламент партии «Сила и честь» бывшего главы СБУ Игоря Смешко и повышают вероятность занять кресла под главным «куполом» страны представителям партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский). Поддержка избирателями партии «Голос» Святослава Вакарчука, по мнению букмекеров, уже сравнялась с уровнем ВО «Батькивщины». Об этом сообщает издание KievVlast, сделавшее обзор ставок букмекерских контор.

Так, за прошедшую неделю оценки букмекеров Parimatch немного изменились — теперь по их мнению в следующий парламент могут пройти пять партий:

Партия «Слуга народа» (Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков) может набрать более 45,5% (предыдущее значение 44,5%) голосов с вероятностью 1,85 (предыдущий 2,25), меньше — коэффициент — 1,90 (предыдущий 1,60).

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук) без изменений — может набрать больше 11,5% (предыдущее значение 10,5%) голосов — коэффициент 2,15, если меньше — коэффициент 1,65.

Партия «Европейская солидарность» (обновленная партия Петра Порошенко) — может набрать 8,5% (предыдущее значение 9,5%) голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 2,00 (предыдущий 1,92), если меньше — 1,75 (предыдущий 1,82).

Партия ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) — без изменений, если наберет больше 7,5% (предыдущее значение 8,5%) — коэффициент 1,87 меньше — 1,87.

Партия «Голос» (Святослав Вакарчук) — если наберет больше 6,5%: да — коэффициент 1,57, если нет — 2,30.

Немного изменились шансы партий «второго эшелона» пройти 5% барьер:

снизились шансы пройти в парламент партии «Сила и Честь» (Игорь Смешко) — коэффициент 1,95 (предыдущий 1,40), если нет — 1,80 (предыдущий 2,80);

появились шансы у партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский) — если да — коэффициент 3,50, если нет — 1,28.

букмекеры не дают шансов партии «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) — прохождение в парламент оценивается коэффициентом 5,00 (предыдущий 3,00), если нет — 1,15 (предыдущий 1,35);

такие же минимальные шансы и у «Радикальной партии» (Олег Ляшко) — прохождение в парламент оценивается коэффициентом 5,00 (предыдущий 4,50), если нет — 1,15(предыдущий 1,18);

Еще больше уверенности букмекеров в победе Порошенко над Тимошенко — по-прежнему «Европейская солидарность» (обновленная партия Петра Порошенко) (коэффициент 1,30 (предыдущий 1,40)) наберет больше голосов чем ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) — коэффициент 3,30 (предыдущий 2,75).

Такие же ставки предлагает и букмекерская компания Favbet . По их мнению следующий парламент будут представлять пять партий, к четверке лидеров примкнула партия «Голос»:

Партия «Слуга народа» (Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков) может набрать более 47,5% (предыдущее значение 43,5%) голосов с коэффициентом вероятности 2,30 (предыдущий 2,00), меньше — коэффициент — 1,55 (предыдущий 1,72).

Небольшие изменения у партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук) — она может набрать больше 12,5% голосов (% значение без изменений) — коэффициент 2,00 (предыдущий 1,90), если меньше — коэффициент 1,72 (предыдущий 1,81).

Партия «Европейская солидарность» (обновленная партия Петра Порошенко) — может набрать 8,5% голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 1,90 (предыдущий 2,03), если меньше — 1,81 (предыдущий 1,70).

Партия ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) без изменений — если наберет больше 7,5% — коэффициент 1,70 (предыдущий 1,80), меньше — 2,03 (предыдущий 1,91).

Партии «Голос» (Святослав Вакарчук) — если наберет больше 7,5% — да — коэффициент 1,97, если нет — 1,75.

Согласно ставкам Favbet вероятность пройти 5% барьер партиям «второго эшелона» букмекеры оценили следующим образом:

шансы партии «Сила и Честь» (Игорь Смешко) таят на глазах — если да, то сработает коэффициент 2,03 (предыдущий 1,40), если нет — 1,70 (предыдущий 2,75);

зато выросла вероятность прохождения в парламент партии по «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский) — если да — коэффициент 3,50 (предыдущий 6,00), если нет — 1,26 (предыдущий 1,09);

еще больше снижены шансы у партии «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) — если да — коэффициент 5,90 (предыдущий 3,05), если нет — 1,10 (предыдущий 1,33);

снижены шансы «Радикальной партии» (Олег Ляшко) — прохождение в парламент оценивается коэффициентом 6,0 (предыдущий 4,05), если нет — 1,09 (предыдущий 1,20).

Изменилась ставка на очное противостояние «Европейской солидарности» (обновленная партия Петра Порошенко) и партии ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) — победу Порошенка оценивают коэффициентом 1,25 (предыдущее 1,45), Тимошенко — коэффициент 3,55 (предыдущее 2,55).

Ставки букмекеров компании 1XBET также немного изменились. Партия «Слуга народа» (Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков) может набрать более 45,5% (предыдущее значение 44,5%) голосов с коэффициентом вероятности 1,85 (предыдущий 2,24), меньше — коэффициент — 1,9 (предыдущий 1,595).

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук) может набрать больше 11,5% голосов — коэффициент 2,15 (предыдущий 2,00), если меньше — коэффициент 1,65 (предыдущий 1,75).

Партия «Европейская солидарность» (обновленная партия Петра Порошенко) — может набрать 8,5% голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 2,00 (предыдущий 1,92, если меньше — 1,75 (предыдущий 1,82).

Партия ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) без изменений — если наберет больше 7,5% — коэффициент 1,87, меньше — 1,87.

Партия «Голос» (Святослав Вакарчук) — может набрать 6,5% голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 1,57, если нет — 2,30;

Шансы партий пройти 5% барьер и попасть в парламент:

снижаются шансы партии «Сила и Честь» (Игорь Смешко) — коэффициент 2,02 (предыдущий 1,40), если нет — 1,735 (предыдущий 2,80);

повышаются шансы партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский) — если да — коэффициент 3,46 (предыдущий 4,50), если нет — 1,285 (предыдущий 1,15).

минимальные шансы оставляют букмекеры партии «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) — если да — коэффициент 5,06 (предыдущий 2,99), если нет — 1,144 (предыдущий 1,35);

прохождение в парламент «Радикальной партии» (Олег Ляшко) — оценивается коэффициентом 5,0 (предыдущий 4,50), если нет — 1,15 (предыдущий 1,18).

Если партия «Европейская солидарность» наберет больше голосов чем партия ВО «Батькивщина — коэффициент 1,3 (предыдущий 1,4), если наоборот — 3,3 (предыдущий 2,75).

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Напомним, 20 мая Владимир Зеленский в Верховной Раде (ВР) принес присягу и вступил в должность шестого президента Украины. В своей первой президентской речи он объявил, что распускает ВР VIII созыва.

23 мая президентский указ о досрочном прекращении полномочия ВР VIII созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу. 24 мая стартовал процесс внеочередных выборов в Раду.

досрочные выборы, букмекер
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