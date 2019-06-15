Бывший директор ЦРУ и бывший посол США съездили на Донбасс

Экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петрэус и бывший посол США в Украине Джон Хербст посетили Донбасс, где обсудили ситуацию в регионе с командующим силовой операцией Вооруженных сил Украины Сергеем Наевым. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе штаба операции.
«Делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооруженных сил Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником», — говорится в сообщении на странице в Facebook. Наев, подчеркнули в пресс-службе, «проинформировал высоких гостей о текущей ситуации с безопасностью».
В настоящий момент и Петрэус, и Хербст занимают должности в американском аналитическом центре «Атлантический совет». Ранее на этой неделе они встречались с официальным представителем Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой.
В субботу также ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. По данным его пресс-службы, глава государства намерен посетить Мариуполь. Это будет уже вторая поездка в Зеленского на Донбасс с момента вступления в должность.
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