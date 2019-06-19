Украинцы ждут от Зеленского мира и снижения тарифов

Половина опрошенных украинцев ждут от президента Владимира Зеленского решения вопроса о прекращении огня в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Рейтинг.
38% респондетов ответили, что ждут снижения тарифов, 22% — ждут уменьшения влияния олигархов на политику, 20% — ждут повышения социальных стандартов.
19% опрошенных социологами ответили, что ждут от Зеленского наказания чиновников-коррупционеров, 17% — отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% — повышения качества медицины, 13% — активизации сотрудничества с НАТО и Евросоюзом.
Согласно результатам опроса, 12% украинцев ждут налаживания сотрудничества с Россией, 12% — укрепления украинской армии, 10% — объединения страны.
Опрос проводился с 8 по 12 июня. Опрошены были 2500 респондентов методом личного интервью.
Согласно результатам этого же опроса, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в середине июня, за президентскую партию Слуга народа отдали бы свои голоса 47,1% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать.
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