В Раду проходят пять партий, Порошенко уже на грани

В Верховную Раду Украины проходят пять политсил, лидирует, по-прежнему, партия «Слуга народа», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 8 по 12 июня.
Так, согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (34,5% всех опрошенных). За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11,1% определившихся (и 8% из всех опрошенных), за партию «Голос» Святослава Вакарчука — 8,1% респондентов (6% среди всех порошенных)
Преодолевают проходной 5%-й барьер партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,3% среди определившихся и 5,2% всех опрошенных) и «Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко (5% среди определившихся и 3,6% всех опрошенных).
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Сроки проведения исследования: 8-12 июня.
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