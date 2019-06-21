Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили на территории Украины в течение пяти лет. Это дает ему возможность принимать участие в выборах в Верховную Раду. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, прикрепив видеозапись, на которой судом зачитывается решение.
«Суд вывел справедливое решение о возможности для меня принять участие в парламентских выборах!» — написал Саакашвили.
«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», — говорится в решении суда.
После объявленного решения судьи, Саакашвили отметил, что чувствуется другая атмосфера в Украине, хотя еще недавно были четкие инструкции помешать ему в его стремлениях.
Он подчеркнул, что сегодня нет давления на суд.
«Я более 13 лет проживал в Украине, учился в Украине, получил диплом, два года имел срочную службу в Украине, участвовал в Майданах и был частью власти и теперь со своей командой хочу помочь президенту Зеленскому побороть коррупцию в Украине», — сказал Саакашвили.
По его словам, он может жить и работать в любой стране Евросоюза, а теперь и в Украине.
Напомним, что Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 года до мая 2019 года (когда был выдворен из Украины).
По закону, в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних пяти лет перед выборами.
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