Апелляционный суд разблокировал конкурс на главу таможни

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров и постановил возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы (ГТС), сообщило Министерство финансов в понедельник.
«Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг — НАГС (Национальное агентство по вопросам государственной службы) должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры», — отметил Минфин в своем релизе в понедельник.
Ведомство уточнило, что основанием отмены принятого 17 апреля определения Окружного административного суда (ОАС) Киева о приостановке конкурса стала недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления.
Минфин напомнил, что в третий, заключительный этап конкурса на руководителя ГТС, прошли три кандидата: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов и руководитель общественной организации «Центр развития цифровой экономики», эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.
«По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ГТС», — указано в релизе.
Минфин уточняет, что результаты конкурса должны быть опубликованы не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса, а до момента его приостановки судом прошло 28 дней.
Как сообщалось, правительство 18 декабря приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа — таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердило соответствующие положения об этих государственных органов.
Кабмин 20 марта объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб. После решения ОАС Киева от 17 апреля НАГС 23 апреля приостановило конкурс, однако все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остались в силе.
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