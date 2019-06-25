Apple открыла доступ к бета-версии iOS 13

Через три недели после выпуска бета-версии операционной системы iOS для зарегистрированных разработчиков, Apple накануне вечером сделала ПО доступным всем желающим. Операционка пока не отшлифована — финальный релиз состоится не раньше начала сентября. Тем не менее все, кто хочет «вживую» познакомиться с новой iOS 13, могут зарегистрироваться по ссылке в программе публичного бета-тестирования и, выполнив ряд указанных в инструкции действий, получить ряд новых интересных функций на два с лишним месяца раньше большинства владельцев iPhone.
Напомним, iOS 13 совместима со всеми смартфонами iPhone начиная с iPhone 6s (включая iPhone SE), а также с недавно представленным iPod touch 7-го поколения. Для iPad теперь разрабатывается отдельная операционная система, iPadOS, публичная бета-версия которой также стала доступна накануне.
Основные нововведения в iOS 13 — это альтернативная тёмная тема оформления в операционке и штатных приложениях Apple, больше контроля над эффектами при портретной съемке, новые инструменты редактирования фото и видео, собственная система авторизации на сторонних сайтах «Войти с Apple», а также безотрывный ввод текста с клавиатуры.
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