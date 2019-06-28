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Туск прокомментировал слова Путина об изжившей себя либеральной идее
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Туск прокомментировал слова Путина об изжившей себя либеральной идее

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Туск прокомментировал слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.

По словам Туска, он категорически не согласен с этим утверждением. «Тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что себя изжили свободы, что верховенство закона и права человека», — отметил он. По словам Туска, действительно изжили себя «авторитаризм, культ личности и власть олигархов», «Даже если иногда они могут показаться эффективными», — указал он. Туск добавил, что смог прочитать все интервью российского президента в Financial Times благодаря смене часовых поясов.

Ранее Путин заявил, что либеральная идея себя изжила, а западные партнеры признали, что «некоторые ее элементы просто нереалистичны». По его словам, в странах Запада произошел отрыв руководящих элит от населения. В пример Путин привел проблему с мигрантами в США, указав, что сторонники либерализма ничего не делают, а население каждый день сталкивается с проблемами. Глава российского государства добавил, что либерализм имеет право на существование, однако «не надо думать, что у него есть право быть абсолютно доминирующим фактором».

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В интервью Путин также заявил, что в России уже нет олигархов. Он указал, что не знает таких крупных компаний, которые «так используют какие-то преференции от близости к власти».

Владимир Путин, Дональд Туск
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