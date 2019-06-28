ДНР и ЛНР передали Украине четверых пленных

Четверо удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей переданы в пятницу в Минске украинской стороне, передает агентство «Интерфакс-Запад».
В пятницу они прибыли в аэропорт Минск, откуда вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кумом Путина Виктором Медведчуком направятся в Украину.
Свободу получили военнослужащий Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.
Ожидается, что освобожденные в одностороннем порядке четверо украинских граждан, ранее удерживаемые на неподконтрольной территории Донбасса, в пятницу прилетят из Минска в Киев.
Договоренность об освобождении четырех пленных была достигнута в четверг на встрече в Минске Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
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