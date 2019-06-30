СМИ назвали имя следующего главы Еврокомиссии

Нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс может стать следующим главой Еврокомиссии, заявили европейские дипломаты и чиновники в воскресенье — за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где будет обсуждаться назначения руководителей топ-институтов блока.

Как сообщает «Европейская правда», об этом стало известно агентству Reuters от собственных источников.

В воскресенье глава Евросовета Дональд Туск провел консультации с представителями ведущих фракций Европарламента. На встрече Туск заявил, что предложит пост президента Еврокомиссии политическому блоку социал-демократов.

Туск не называл конкретных имен, однако именно Тиммерманс был главным кандидатом на пост главы ЕК от социал-демократов на выборах в Европейский парламент.

По словам двух дипломатов и одного советника Европейского парламента, Тиммерманс может быть избран вопреки неожиданно жесткому сопротивлению со стороны восточноевропейских стран.

«Похоже, что Тиммерманса выдвинут на пост президента Еврокомиссии», — сказал агентству один дипломат, участвовавший в переговорах. Эту информацию подтвердил другой дипломатический источник.

Тиммерманс — неприятная кандидатура для восточных государств ЕС, таких как Венгрия и Польша. Они критикуют его за участие в процессах, которые блок ведет в связи с беспокойством о нарушении верховенства права в обеих странах.

Ожидается, что кандидатура Тиммерманса, который сейчас является высокопоставленным чиновником Европейской комиссии и был министром иностранных дел Нидерландов, будет подтверждена на ужине 28 лидеров в Брюсселе в воскресенье вечером.

Также ожидается, что Туск предложит государствам-членам, чтобы должности главы Европарламента и главы дипломатии ЕС отошли правоцентристам (Европейской народной партии), а центристскому альянсу либералов, в который входит партия президента Франции Макрона, предложат пост президента Европейского совета.