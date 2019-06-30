СМИ назвали имя следующего главы Еврокомиссии

Нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс может стать следующим главой Еврокомиссии, заявили европейские дипломаты и чиновники в воскресенье — за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где будет обсуждаться назначения руководителей топ-институтов блока.
Как сообщает «Европейская правда», об этом стало известно агентству Reuters от собственных источников.
В воскресенье глава Евросовета Дональд Туск провел консультации с представителями ведущих фракций Европарламента. На встрече Туск заявил, что предложит пост президента Еврокомиссии политическому блоку социал-демократов.
Туск не называл конкретных имен, однако именно Тиммерманс был главным кандидатом на пост главы ЕК от социал-демократов на выборах в Европейский парламент.
По словам двух дипломатов и одного советника Европейского парламента, Тиммерманс может быть избран вопреки неожиданно жесткому сопротивлению со стороны восточноевропейских стран.
«Похоже, что Тиммерманса выдвинут на пост президента Еврокомиссии», — сказал агентству один дипломат, участвовавший в переговорах. Эту информацию подтвердил другой дипломатический источник.
Тиммерманс — неприятная кандидатура для восточных государств ЕС, таких как Венгрия и Польша. Они критикуют его за участие в процессах, которые блок ведет в связи с беспокойством о нарушении верховенства права в обеих странах.
Ожидается, что кандидатура Тиммерманса, который сейчас является высокопоставленным чиновником Европейской комиссии и был министром иностранных дел Нидерландов, будет подтверждена на ужине 28 лидеров в Брюсселе в воскресенье вечером.
Также ожидается, что Туск предложит государствам-членам, чтобы должности главы Европарламента и главы дипломатии ЕС отошли правоцентристам (Европейской народной партии), а центристскому альянсу либералов, в который входит партия президента Франции Макрона, предложат пост президента Европейского совета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016