Порошенко допросят по делу об отмывании денег

Экс-президент Украины Петр Порошенко в рамках расследования дела об отмывании денег при продаже завода «Кузница на Рыбальском» 17 июля должен прибыть на допрос в Государственное бюро расследований(ГБР). Об этом в четверг сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
«Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода „Кузница на Рыбальском“. Дата допроса — среда, 17 июля, 09:30», — написал он в Telegram-канале. При этом Портнов призвал всех желающих «встречать фигуранта на крыльце ГБР», а также выразил уверенность, что Порошенко будет арестован.
Следователи ГБР ведут восемь уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».
Одно из дел касается расположенного в Киеве завода «Кузница на Рыбальском», который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.
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