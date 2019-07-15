Сторонники Порошенко устроили дебош в ГБР – требовали закрытия уголовных дел

Сторонники партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» ворвались в здание Государственного бюро расследований, чтобы повлиять на дело в отношении Порошенко. Об этом заявил директор ГБР, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня под ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля:

ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;

заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;

сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;

требовали от директора правоохранительного органа „срочных результатов расследования“, или вообще его отмены.

Среди участников акции — люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это — вмешательство в деятельность правоохранительного органа», — отметил он.

Кроме того, Труба прокомментировал ситуацию с уголовными производствами, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

«ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины — одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину», — сказано в заявлении.

Труба заверил также, что ГБР в стороне от политики. Однако во время досудебного расследования произошла утечка информации, что является недопустимым для любого правоохранительного органа, тем более для нового. По данному факту начата служебная проверка.

«ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений», — констатировал директор Бюро.

Он отметил, что последняя неделя избирательной кампании перед парламентскими выборами является испытанием на соблюдение европейских ценностей, среди которых независимость работы правоохранительной системы. В то же время Труба заявил, что каким бы ни было политическое давление, досудебное расследование будет профессиональным, не заангажированным и объективным.

Напомним, что сейчас ГБР расследует сразу несколько дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко.