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Уголовную полицию столицы возглавил организатор скандальной спецоперации в Княжичах

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Уголовную полицию столицы возглавил организатор скандальной спецоперации в Княжичах

Новым заместителем начальника киевской полиции назначили Германа Приступу, он же будет руководить управлением криминальной полиции столицы. Об этом сообщает Слидство.Инфо.

Приступа был одним из руководителей трагической спецоперации в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года. Тогда киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей. Во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.

Руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В частности, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевщины и ошиблись с домом, который должны были грабить преступники.

По информации собеседников издания, участвовавших в спецоперации, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Соответствующие документы есть в распоряжении журналистов.

Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду.

После трагедии в Княжичах руководство Нацполиции провело служебное расследование, чтобы выяснить, почему погибли полицейские и кто в этом виноват. К ответственности привлекли руководство Киевской полиции, в том числе Приступу.

"По результатам служебного расследования мне объявили неполное служебное соответствие. Но взыскание с меня уже снято, оно действовало в течение года", - сказал Приступа в разговоре со Слидством.Инфо.

Сейчас дело в отношении перестрелки в Княжичах слушается в Броварском суде Киевской области. На скамье подсудимых – пятеро сотрудников полиции, обвиняемых в трагедии. В частности непосредственный подчиненный Приступы. Но пока ни один из них не находится под стражей.

Непосредственно руководил спецоперацией начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята.

После трагедии его уволили из полиции, а прокуратура объявила подозрение в организации убийства полицейских и превышении служебных полномочий. Правда, 15 ноября 2018 года Курята получил новую должность - стал начальником полиции прифронтового Бахмута.

полиция, Герман Приступа, Княжичи
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