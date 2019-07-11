Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В JAXA подтвердили, что посадка завершилась успешно. Соответствующий вывод был сделан после анализа телеметрии, полученной с аппарата через некоторое время после приземления. По данным JAXA, все системы зонда работают в штатном режиме и в настоящее время он возвращается на свою орбиту на расстоянии 20 км от Рюгу.

В процессе короткой посадки, которая заняла всего несколько секунд, аппарат с помощью специального механизма выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их в свою очередь собрал установленный на аппарате пылесос. У JAXA были опасения, что после предыдущей посадки камера, с помощью которой зонд контролирует свое положение, загрязнена, однако в результате это не повлияло на проведение операции.

В качестве точки приземления был выбран созданный с помощью этого же зонда в апреле искусственный кратер. В результате этой миссии в JAXA рассчитывают получить образцы подземных пород, которые не подвергались прямому воздействию радиации в открытом космосе. Предыдущую посадку «Хаябуса-2» совершил на Рюгу в феврале. Тогда зонд успешно собрал нужные образцы грунта.

Астероид Рюгу (в переводе с японского — «дворец дракона») находится между Землей и Марсом. «Хаябуса-2» был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.