Японский зонд сбросил капсулу с грунтом астероида Рюгу на Землю

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно завершил операцию по отделению капсулы с грунтом астероида Рюгу на Землю. Об этом сообщается в Twitter миссии.
«Основываясь на информации (телеметрии) с космического корабля и данных Доплера, было подтверждено, что капсула отделилась», — говорится в сообщении.
В июле 2019 года японский зонд успешно приземлился на астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Сообщалось, что аппарат сел в кратер, где подняв пыль с помощью специального механизма, собрал фрагменты грунта. После этого он вернулся на орбиту.
По итогам миссии ученые надеются обнаружить следы воды или органических веществ, что может дать ответ на вопрос распространения жизни во Вселенной.
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