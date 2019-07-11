Зеленский дал стипендии политзаключенным

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко для 11 украинских политзаключенных, 9 из них до сих пор в плену.

Об этом говорится в указе президента № 514.

В частности, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения стипендии назначили:

Алексею Бессарабову;

Валентину Выговскому;

Павлу Грибу;

Владимиру Дудке;

Николаю Карпюку;

Станиславу Клиху;

Александру Кольченко;

Евгению Панову;

Алексей Сизоновичу.

Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год:

Геннадию Афанасьеву;

Юрию Яценко.

После победы в президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации, согласившись на обмен «всех на всех». Без исключений".