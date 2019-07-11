Зеленский дал стипендии политзаключенным

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко для 11 украинских политзаключенных, 9 из них до сих пор в плену.
Об этом говорится в указе президента № 514.
В частности, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения стипендии назначили:
Алексею Бессарабову;
Валентину Выговскому;
Павлу Грибу;
Владимиру Дудке;
Николаю Карпюку;
Станиславу Клиху;
Александру Кольченко;
Евгению Панову;
Алексей Сизоновичу.
Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год:
Геннадию Афанасьеву;
Юрию Яценко.
После победы в президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации, согласившись на обмен «всех на всех». Без исключений".
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