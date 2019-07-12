«Фридом Финанс Украина» на половину увеличила уставной капитал

FreedomHoldingCorp (США) принял решение увеличить уставной капитал своей дочерней компании ООО «Фридом Финанс Украина» на 26 млн. гривен — до размера в 86 млн. гривен.
«Мы увеличиваем свою долю и укрепляем свои позиции на финансовом рынке Украины, именно поэтому нами было принято решение увеличить объем уставного капитала. Также, это повысит финансовую платежеспособность компании», — комментирует Марина Машковская, Генеральный директор ООО «Фридом Финанс Украина».
Напомним, ранее Юрий Бажинов, управляющий активами компании прогнозировал, что курс гривны будет стабильным в 2019 году.
ООО «Фридом Финанс Украина» — профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга Freedom Holding Corp (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов по Украине, штат более 100 человек.
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