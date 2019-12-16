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«Фридом Финанс Украина» и «Украинская биржа» возобновили интернет трейдинг в Украине

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«Фридом Финанс Украина» и «Украинская биржа» возобновили интернет трейдинг в Украине

16 декабря 2019 в Украине заработала платформа для интернет-трейдинга от «Фридом Финанс Украина» — компания первой на фондовом рынке возобновила для своих клиентов доступ к торговой системе «Украинской биржи». Платформа позволит комфортно покупать или продавать украинские ценные бумаги, не выходя из дома. Это повысит ликвидность украинского рынка ценных бумаг и вернет интерес инвесторов к украинским эмитентам.

Интернет-платформа «Tradernet» синхронизирована с торговой системой «Украинской биржи» через специальный шлюз, работающий в соответствии с международным протоколом FIX (Financial Information eXchange) — брокеры в онлайн-режиме смогут заниматься биржевыми торгами, а информационные агентства получать информацию о ценах. Тестирование платформы длилось с ноября. Спецификация сообщений, которые поддерживает FIХ, доступна по ссылке.

«Инвесторы давно ждут обновления технологии интернет-трейдинга в Украине. Мы поздравляем коллектив „Фридом Финанс Украина“ — они совершили содержательную работу, и очень надеемся, что этот пример в ближайшее время вдохновит других участников фондового рынка», — комментирует Алексей Сухоруков, директор по развитию АО «Украинская биржа».

«Последние полтора года мы наблюдаем накопление отложенного спроса на доступ к биржевым торгам через интернет-трейдинг. Эту услугу ждут, в первую очередь, частные инвесторы. Ее восстановление существенно оживит активность на рынке, повысит его привлекательность и для иностранных инвесторов. В перспективе нескольких ближайших лет я ожидаю значительного увеличения количества зарегистрированных на бирже счетов», — отмечает Марина Машковская, генеральный директор ООО «Фридом Финанс Украина».

Напомним, ранее акции холдинга FREEDOM HOLDING CORP. прошли листинг на американской фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC).

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ООО «Фридом Финанс Украина» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины, имеет 12 филиалов, штат — более 100 человек.

«Украинская биржа» — ведущий организованный рынок акций и срочных контрактов в Украине. Торги на бирже стартовали в марте 2009 года. С первых месяцев существования она стала технологическим лидером фондового рынка Украины — первой запустила торги в режиме «рынок заявок», интернет-трейдинг, сделки репо, центрального контрагента и срочного рынка.

Украинская биржа, Фридом Финанс Украина
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