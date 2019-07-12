США против изменения формата переговоров по Донбассу

Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу российскому агентству ТАСС представитель Госдепартамента США.
Она комментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который на днях предложил расширить состав участников переговоров по урегулированию на Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа, а также реакцию на эту инициативу Киева со стороны руководства России.
«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию «Минска», — заверила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее мнению, «Украина выполняет свои обязательства в рамках „Минска“ максимально возможным образом». «России необходимо делать то же самое», — считает американский дипломат. «Однако, — подчеркнула она, — изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска». Этим препятствием является «отсутствие у России политической воли», утверждала сотрудник Госдепартамента США.
Как заявил 11 июля президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встречу нужно проработать, а в Киеве должно быть сформировано новое правительство. «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — сказал тогда Путин. При этом он отметил, что необходимо выяснить, как на предложения Зеленского откликнутся США, Германия и Франция.
До этого Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, «нужно обсудить, чей Крым и кого там нет вна Донбассе». Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
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