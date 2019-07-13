По телеканалу 112 стреляли из гранатомета

Рано утром 13 июля на телеканалу 112 произвели выстрел из гранатомета. Об этом сообщают источники «Страны» на канале.
Граната попала в стену. Жертв нет.
Информацию о выстреле подтверждает и полиция Киева, правда, без упоминания названия самого телеканала.
«В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета. В результате никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка. В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования», — говорится в ообщении полиции Киева.
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