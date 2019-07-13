Бессмертный рассказал, как Медведчук оказался в «Минске»

Кум Путина, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук был привлечен к участию в Минском процессе благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в эфире Радио НВ заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

«Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. ... Сейчас рассказывают „Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко — Ред.) такой сякой“... Не Порошенко его (Медведчука — Ред.) назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель», — заявил Бессмертный.

По его словам, Меркель во время открытой встречи заявила, что «этот человек (Медведчук — ред.) мог бы быть в ТКГ».

«Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина», — заявил представитель Украины в ТКГ.