Бессмертный рассказал, как Медведчук оказался в «Минске»

Кум Путина, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук был привлечен к участию в Минском процессе благодаря президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом в эфире Радио НВ заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
«Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. ... Сейчас рассказывают „Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко — Ред.) такой сякой“... Не Порошенко его (Медведчука — Ред.) назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель», — заявил Бессмертный.
По его словам, Меркель во время открытой встречи заявила, что «этот человек (Медведчук — ред.) мог бы быть в ТКГ».
«Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина», — заявил представитель Украины в ТКГ.
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