Войти
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду
инициатива
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду
Трамп подал в сенат кандидатуру нового главы Пентагона
кадры
Трамп подал в сенат кандидатуру нового главы Пентагона

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Снизить цену электроэнергии для промышленности можно пересмотрев энергобаланс, - нардеп

146
Снизить цену электроэнергии для промышленности можно пересмотрев энергобаланс, - нардеп

Снижение цены электроэнергии для промышленности произойдет после того, как НКРЭКУ уменьшит тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, откорректировав энергобаланс. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский.

«С июля состоялось резкий рост тарифа на передачу электрической энергии (тариф НЭК „Укрэнерго“ — ред.). Фактически вместо 6 копеек, которые были в декабрьском решении регулятора, мы сейчас имеем 30 −34 копейки. Значительное увеличение произошло за счет того, что было перенесено фактически дотацию на поддержку возобновляемой энергетики в тариф на передачу, повлекшее его рост. В связи с этим обращаемся к регулятору с предложением пересмотреть баланс (энергобаланс Украины — ред.) Для определения реальной цены закупки ВИЭ во втором полугодии, и по результату провести корректировку тарифа на передачу», — заявил Андриевский.

Напомним, новый рынок электроэнергии заработал 1 июля, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

12 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла решение о снижении с 1 августа тарифа госкомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 10% — с 347,43 грн / МВт-час до 312, 14 грн / МВт-час.

Просмотр Энергетического баланса в направлении актуализации объема производства электроэнергии из возобновляемых источников позволит снизить тариф «Укрэнерго» до 230 грн / МВт-час.

Снижение тарифов «Укрэнерго» является ключевым методом снижения цены на электроэнергию для промышленных предприятий Украины.

электроэнергия, НКРЭКУ, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016