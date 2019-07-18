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Instagram отключает «лайки» в некоторых странах

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Instagram отключает «лайки» в некоторых странах

Руководство соцсети Instagram решило отключить функцию показа количества лайков под постами в ряде стран, в частности Австралии и Японии, для "уменьшения психологического давления на пользователей. Об этом сообщает BBC.

«С этого четверга Instagram тестирует в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Италии, Японии и Бразилии нововведения. Отныне пользователи этой социальной сети не будут видеть количество лайков под постами других пользователей. Вместо этого будет отображаться только имя нескольких пользователей, которым понравилась публикация, и надпись «и другие», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот шаг призван существенно уменьшить психологическое давление на людей, пользующихся Instagram, ведь количество лайков в этой соцсети довольно часто выступает мерилом успеха, а следовательно, может привести к стрессу, депрессии, низкой самооценке и чувству неадекватности — в первую очередь у молодых пользователей.

Такое новшество было уже запущено в Канаде в мае этого года.

Япония, Австралия, Instagram
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