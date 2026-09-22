В Україні стрімко збільшується ціна на пальне

Мережа автозаправних комплексів SOCAR посеред дня переглянула ціни на пальне, суттєво підвищивши вартість дизельного пального та окремих видів бензину.
Як передає Апостроф, про це пише "НафтоРинок".
Найбільше змінилася ціна звичайного дизпального — воно подорожчало на 3,10 грн за літр і тепер коштує 103 грн/л. Таким чином, вартість дизеля на АЗК мережі перевищила позначку у 100 грн за літр.
Стандартні марки бензину в SOCAR також додали в ціні — їхня вартість зросла на 1 грн/л. Водночас преміальні бензин А-98 та дизельне пальне ДП+ подорожчали значно відчутніше — на 4,10 грн/л.
Ціна автогазу в мережі залишилася без змін.
Уранці цього ж дня ціни на пальне переглядали й інші мережі АЗС, однак жодна з них тоді не підняла вартість дизпального вище 100 грн/л.
Зокрема, AMIC підвищила ціну бензинів А-95 та А-95+ на 3 грн/л, дизельного пального — на 2 грн/л, а автогазу — на 1,24 грн/л. Водночас мережа UPG, навпаки, знизила ціни на бензин на 1 грн/л, а на дизельне пальне — на 2 грн/л.
Через різноспрямовану зміну цін середня вартість дизельного пального у вибірці "НафтоРинку" знизилася на 25 копійок за літр.
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