В Україні представили новий дрон-перехоплювач «Зореліт v5»

Український виробник безпілотних систем «Влучник» завершив повний цикл внутрішніх випробувань нового дрона-перехоплювача «Зореліт v5». Про це компанія повідомила виданню «Мілітарний».

«Зореліт v5» розробили як засіб перехоплення повітряних цілей безпосередньо на маршруті їхнього польоту. За даними виробника, дрон призначений для протидії розвідувальним безпілотникам, російським БпЛА «Гербера» та «Герань-2», а також швидкісним реактивним дронам «Герань-3» і «Герань-4».

Згідно з інформацією виробника, максимальна швидкість дрона становить 416 км/год, а дальність польоту на одному заряді — до 47 км. За крейсерської швидкості приблизно 200 км/год апарат може перебувати в повітрі до 17 хвилин. У компанії також зазначають, що дрон розрахований на встановлення бойової частини масою від 300 до 600 грамів. Заявлена максимальна швидкість апарата має забезпечувати роботу по цілях із крейсерською швидкістю 300–350 км/год.

Виробник передбачив можливість додаткового оснащення перехоплювача системою автоматичного виявлення та підсвічування цілі на основі алгоритмів штучного інтелекту. Крім того, розробляється функція автоматичного доведення апарата до цілі на фінальній ділянці польоту last mile.

Ще однією опцією є інтеграція із системою SkyMap. Вона забезпечує автоматичний вихід дрона в район перебування цілі та розрахунок оптимальної траєкторії перехоплення з урахуванням витрати заряду акумулятора. Також заявлена підтримка дистанційного керування апаратом і передачі відео через інтернет.

Новий перехоплювач створили на основі попередньої моделі «Зореліт v4». За твердженням компанії, ця версія вже має досвід успішного бойового застосування, прийнята на озброєння та отримала номенклатурний номер НАТО (NSN). Частину технічних рішень, які пройшли перевірку під час бойового використання v4, розробники перенесли до нової модифікації.

За словами розробника, під час випробувань «Зореліт v5» підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики та готовий до постачання у військо. Директор ТОВ «Влучник» Степан Радібог зазначив, що компанія вже відкрита до прямих контрактів із військовими частинами. Після проходження кодифікації виріб планують зробити доступним також за «єБали».

До базової комплектації дрона входять поворотний механізм камери, система керування ELRS із можливістю вибору робочого діапазону, відеопередавач потужністю 2,5 Вт, а також плата ініціації бойової частини з дистанційним підривом і фізичною чекою. Згідно з інформацією на сайті виробника, безпілотник коштує 89500 гривень.

Станом на липень, з початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У переліку кодифікованих з початку 2026 року є: