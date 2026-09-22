CNN, Ms Now та Politico подали спільний позов проти адміністрації Трампа

CNN, Ms Now та Politico подали спільний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через заборону їхнім журналістам працювати на території Білого дому. Медіа заявляють, що рішення порушує їхні права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву медіа.
Три медіа повідомили, що звернулися до федерального суду округу Колумбія. Вони просять тимчасово зупинити дію заборони та відновити доступ журналістів до Білого дому. У позові також зазначено, що представники адміністрації позбавили журналістів акредитації без попередження та процедури оскарження.
Конфлікт розпочався 18 вересня, коли Трамп заявив про заборону для CNN, Ms Now та Politico працювати в Білому домі. Президент пояснив рішення невдоволенням висвітленням його діяльності та назвав ці медіа джерелами «фейкових новин». Згодом він заявив, що аналогічні обмеження можуть стосуватися й інших видань.
19 вересня журналістів трьох організацій не пустили на територію Білого дому, а їхні перепустки були деактивовані. CNN та Ms Now також втратили можливість користуватися телевізійним обладнанням і визначеними місцями для камер у комплексі Білого дому.
У спільній заяві медіа зазначили, що Білий дім відкликав акредитації без попередження через невдоволення матеріалами журналістів. На їхню думку, уряд не повинен визначати, про що має писати преса.
Трамп після оголошення про позов заявив, що його рішення нібито не є нападом на свободу преси, а спрямоване проти «фейкових новин». Він також назвав заборонені медіа загрозою національній безпеці, не навівши доказів цього твердження.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023