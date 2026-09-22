CNN, Ms Now та Politico подали спільний позов проти адміністрації Трампа

CNN, Ms Now та Politico подали спільний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через заборону їхнім журналістам працювати на території Білого дому. Медіа заявляють, що рішення порушує їхні права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву медіа.

Три медіа повідомили, що звернулися до федерального суду округу Колумбія. Вони просять тимчасово зупинити дію заборони та відновити доступ журналістів до Білого дому. У позові також зазначено, що представники адміністрації позбавили журналістів акредитації без попередження та процедури оскарження.

Конфлікт розпочався 18 вересня, коли Трамп заявив про заборону для CNN, Ms Now та Politico працювати в Білому домі. Президент пояснив рішення невдоволенням висвітленням його діяльності та назвав ці медіа джерелами «фейкових новин». Згодом він заявив, що аналогічні обмеження можуть стосуватися й інших видань.

19 вересня журналістів трьох організацій не пустили на територію Білого дому, а їхні перепустки були деактивовані. CNN та Ms Now також втратили можливість користуватися телевізійним обладнанням і визначеними місцями для камер у комплексі Білого дому.

У спільній заяві медіа зазначили, що Білий дім відкликав акредитації без попередження через невдоволення матеріалами журналістів. На їхню думку, уряд не повинен визначати, про що має писати преса.

Трамп після оголошення про позов заявив, що його рішення нібито не є нападом на свободу преси, а спрямоване проти «фейкових новин». Він також назвав заборонені медіа загрозою національній безпеці, не навівши доказів цього твердження.