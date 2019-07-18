Кабмин ввел спецпошлины на импорт из России дизеля и сжиженного газа

Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщил в четверг представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook.

«Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — сообщил он. Герус отметил, что такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

Представитель президента сообщил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

«Соответствующая пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-$12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-$40 за тонну», — сообщил Герус.