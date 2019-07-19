Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Соответствующий указ президента № 540/2019 от 19 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.
«Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству», — сказано в документе.
Кроме этого на сайте президента обнародовано 11 указов.
Уволены послы: Марокко - Ярослав Коваль, Южно-Африканской республики - Тарас Кузьмич, Нигерии, Ганы, Бенина, Сьерра-Леоне - Валерий Александрук, Армении - Петр Литвин, Вьетама и Камбоджи - Алексей Шовкопляса, Кипра - Борис Гуменюк, Туркменистана - Валентин Шевалев, Ватикана, Родоса и Мальты - Татьяна Ижевская, Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили - Юрий Дюдин, Иордании - Сергей Паська.
Напомним, ранее стало известно о планах президента уволить в ближайшее время 12 послов.
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