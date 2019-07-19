Маск готов посадить корабль на Луну уже через два года

Космический корабль Starship может приземлиться на Луне менее через чем два года. Об этом в интервью Time заявил руководитель компании SpaceX Илон Маск.

«Я думаю, что это будет звучать очень безумно, но я считаю, что мы можем приземлиться на Луне меньше чем через два года. Точно корабль без людей может приземлиться на Луне через два года», — сказал он.

По словам Маска, чтобы добраться до Луны уже с людьми на борту космического корабля Starship, ему понадобится еще один или два года.

Таким образом приземление людей на Луну может произойти максимум через четыре года.

Напомним, ранее руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что его команда строит сразу два космических корабля Starship — в Техасе и во Флориде.

Корабль Starship должен стать крупнейшим в линейке SpaceX и будет основным инструментом для перевозки полезного груза в планах Илона Маска по колонизации Марса.