Разумков обещает, что новая власть будет принимать решения публично

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков уверен, что решения в рамках будущего властного треугольника Офис президента — Верховная Рада — Кабинет министров будут приниматься открыто и публично, и будут вырабатываться в процессе дискуссии, в том числе, с привлечением гражданского общества.
«Я думаю, что это будет открытый механизм. Это будет абсолютно правильно и с точки зрения государственного поведения, и с точки зрения честности перед избирателями, и с точки зрения эффективности работы. Потому что чаще всего кулуарные переговоры носили какой-то интерес, как правило, имеющий мало общего с юридической прозрачностью», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Разумков отметил, что принимаемые властью решения будут рождаться в процессе совместной работы Офиса президента, парламента и правительства. «И не только этих трех, потому что есть еще четвертая власть (СМИ —Ред.), есть еще гражданское общество. Есть и многие другие составляющие, в том числе, расширение норм прямой демократии, о которых мы говорим», — добавил он.
Разумков указал, что точек принятия решений не будет много, должна быть одна общая точка, но сходиться в эту точку и приходить к решению нужно будет с разных направлений. «И главное, чтобы эти решения были направлены на качественные изменения в стране», — подчеркнул он.
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