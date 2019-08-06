У Зеленского обещают отдать должность вице-спикера оппозиции

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.
«Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически», — сказал Разумков в эфире телеканала «112», отвечая на вопрос, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Верховной Рады.
Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.
«Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения», — сказал Разумков.
При этом он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.
Как сообщалось, фракция партии «Слуга народа» может избрать своим председателем Давида Арахамию. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера — представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.
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