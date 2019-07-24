У Зеленского намекнули, что премьером станет не тот, про кого все говорят

Количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ. Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода.
«Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве», — заявил Устенко.
«Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, который исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета», — отметил Устенко.
Напоминим, утром 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем парламентских фракций.
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