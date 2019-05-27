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Советник Зеленского раскритиковал призывы отказываться от сотрудничества с МВФ

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Советник Зеленского раскритиковал призывы отказываться от сотрудничества с МВФ

Президент Владимир Зеленский делает ставку на привлечение инвестиций для ускорения экономического роста, что станет невозможным в случае объявления дефолта, полагает советник Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Сейчас точно не время, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ. Это отрежет нас от внешних рынков заимствования капитала. Это крайне опасно, учитывая, что инвестиции — это основная ставка сейчас на возможность получить импульс для дальнейшего экономического роста. И это достаточно четко артикулируется президентом Зеленским», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Таким образом, отказ от сотрудничества с МВФ будет диссонировать с этим тезисом президента, отметил Устенко.

«Приток инвестиций в страну может еще более ослабнуть по сравнению даже с нынешними „полуживыми“ темпами. То есть мы рискуем тем, что эти потоки вообще будут стремиться к нулю», — прогнозирует исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

По его словам, в виду грядущих пиковых выплат по государственному долгу финансовую стабильность в стране будет гораздо легче обеспечить при наличии программы сотрудничества с МВФ. При этом объявление дефолта не освободит Украину от необходимости продолжить обслуживание внешних долгов, подчеркивает советник Зеленского.

«Внешние долги были списаны ограниченному количеству очень бедных африканских стран. Но в основном внешние долги не списывают полностью. Они остаются, их нужно обслуживать», — сказал Олег Устенко.

Сравнивая Украину с Грецией накануне дефолта, Олег Устенко подчеркнул различие ситуаций.

«В Греции была совершенно другая ситуация — очень высокий уровень долга, а у нас с объемом долга все не так уж плохо. Наша проблема — это колоссальная стоимость его обслуживания, потому что нам не очень-то доверяют. Нужно пытаться сделать все возможное для повышения доверия, чтобы заместить эти крайне дорогие долги, которые съедают почти 5% ВВП только на обслуживании. Нужно улучшать ситуацию, активизировать реформы, чтобы снижать уровень риска для экономики и замещать дорогие долги более дешевыми», — пояснил он.

В то же время, говоря о примере Аргентины, Устенко отметил сходство в отношении невыполнения антикоррупционной повестки дня и заявленных реформ в целом.

«Как и Аргентина, Украина пыталась продемонстрировать МВФ больший прогресс, нежели он был на самом деле. Такого рода „обман“ не полезен ни Украине, ни МВФ», — сказал эксперт.

Он также раскритиковал реструктуризацию долгов, проведенных министром финансов Натальей Яресько.

«Реструктуризация европейских бондов во время руководства Минфином г-жой Яресько — одна из самых некачественных реструктуризаций долгов за последние десять лет в мире. Самое ужасное в ней то, что мы взяли на себя обязательство отдавать часть нашего будущего экономического роста в оплату за те $3 млрд, которые были списаны... Боюсь, что это была трагическая ошибка. Такого рода реструктуризации даже с привязкой к будущему росту должны иметь лимит по выплатам, а эта реструктуризация его не имела. Сейчас нужна серьезная стратегия, как двигаться в правильном направлении. И, скорее всего, часть финансистов обсуждает сейчас именно возможные подвижки по этой тематике. Но это совсем не означает, что нужны какие-то „яркие“ шаги в виде отказа от сотрудничества с МВФ», — сказал Олег Устенко.

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Как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины. «По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины», — сказал Коломойский.

МВФ, Олег Устенко, Владимир Зеленский
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Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
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