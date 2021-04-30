У Зеленского рассчитывают на рост экономики более 5% в год

На 2021 год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%, но президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс.

Об этом заявил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко во время встречи с членами Американо-украинского делового совета (US-Ukraine Business Council).

По его словам, украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста — на этот год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.

«Однако президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью», — сказал Устенко.

По его словам, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами господдержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.

Он добавил, что Зеленский и его команда ставят приоритет улучшения качества бизнес-климата в Украине.

«А это невозможно без решения вопросов обеспечения прав собственности и судебной реформы. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в Верховную Раду, а еще часть будет внесена в парламент в ближайшее время», — сказал Устенко.

«В настоящее время в президентской команде идет активное обсуждение ряда законов, которые призваны уменьшить колоссальное влияние олигархов на страну, которое годами блокирует ее развитие», — цитирует Устенко ОП.

Также, по словам Устенко, недавнее размещении Украиной еврооблигаций на 1,25 млрд долл под 6,875% годовых «свидетельствует о доверии к украинской власти со стороны международных инвесторов, а также о позитивные ожидания по развитию нашей страны».

Напомним, что реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году.