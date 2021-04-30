У Зеленского рассчитывают на рост экономики более 5% в год

На 2021 год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%, но президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс.
Об этом заявил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко во время встречи с членами Американо-украинского делового совета (US-Ukraine Business Council).
По его словам, украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста — на этот год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.
«Однако президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью», — сказал Устенко.
По его словам, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами господдержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.
Он добавил, что Зеленский и его команда ставят приоритет улучшения качества бизнес-климата в Украине.
«А это невозможно без решения вопросов обеспечения прав собственности и судебной реформы. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в Верховную Раду, а еще часть будет внесена в парламент в ближайшее время», — сказал Устенко.
«В настоящее время в президентской команде идет активное обсуждение ряда законов, которые призваны уменьшить колоссальное влияние олигархов на страну, которое годами блокирует ее развитие», — цитирует Устенко ОП.
Также, по словам Устенко, недавнее размещении Украиной еврооблигаций на 1,25 млрд долл под 6,875% годовых «свидетельствует о доверии к украинской власти со стороны международных инвесторов, а также о позитивные ожидания по развитию нашей страны».
Напомним, что реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016