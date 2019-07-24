Украина хочет «поторговаться» с МВФ относительно цен на газ

На переговорах с Международным валютным фондом Украины поднимет вопрос о смягчении требований по тарифам на газ.
Об этом представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил перед заседанием Кабмина, передает LIGA.net.
«Переговоры будут в сентябре, и позиция такова, чтобы более мягкая позиция МВФ относительно цен на газ и либерализации рынка газа», — сказал он.
По его словам, введение свободного рынка необходимо, но это нужно делать поэтапно.
«Поэтому нет какой-то совсем другой позиции, которая может не восприниматься МВФ, это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители», — добавил Герус.
Напомним, миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.
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