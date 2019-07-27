Супрун не останется, ей нашли замену

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко подчеркивает, что ему известна лишь одна кандидатура на пост министра здравоохранения — это владелец сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

«Не слышал о других (кандидатурах — ред.), кроме Михаила (Радуцкого — ред.) — сказал Корниенко.

На вопрос, уговаривают ли в партии Радуцкого возглавить ведомство, он ответил: «Не то, чтобы уговариваем. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат».

В то же время глава избирательного штаба партии «Слуга народа» отметил, что нынешний руководитель министерства Ульяна Супрун не останется на своей должности.