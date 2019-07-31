Пограничникам на Закарпатье пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать контрабандистов сигарет

Украинские пограничники в Закарпатье на границе с Венгрией, применив оружие, пытались задержать два автомобиля контрабандистов табачных изделий; одно транспортное средство задержано, еще одному удалось скрыться.
Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне вечером 30 июля пограничники мобильной заставы Мукачевского отряда во время патрулирования заметил вблизи границы микроавтобус и внедорожник, оба — марки Mitsubishi.
«Возле автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене. Пограничники немедленно начали мероприятия, направленные на прекращение правонарушения. В свою очередь водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, осуществляя при этом опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих. Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей», — сказано в сообщении.
Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, смог скрыться. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.
Другой автомобиль и водитель задержаны. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст.185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы) и ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Обнаруженные пограничниками 104 ящика (более 50 тыс. пачек) табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, переданы сотрудникам Государственной фискальной службе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016