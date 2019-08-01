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Перемирие на Донбассе в целом соблюдается

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Перемирие на Донбассе в целом соблюдается

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны и только вредят выполнению задач подразделениями Объединенных сил, отмечает начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов», — сказал он в обращении.

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

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«Они (договоренности о перемирии с 21 июля — Ред.), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил», — указал он.

При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Донбасс, перемирие, Руслан Хомчак
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