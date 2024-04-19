Блінкен відправиться з візитом до Китаю наступного тижня

Наступного тижня, Державний секретар США Ентоні Блінкен відправиться з візитом до Китаю, аби обговорити підтримку Китаєм рф у війні проти України та агресивні дії КНР проти Філіппін в Південнокитайському морі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Зазначається, що Блінкен вирушить 23 квітня в чотириденну поїздку до Китаю. Там він проведе зустрічі з китайськими чиновниками на тлі зростання напруженості, в тому числі через зближення Китаю з рф і агресивні дії проти Філіппін в Південнокитайському морі.

Очікується, що Блінкен висловить стурбованість США тим, що Пекін допомагає росії розбудовувати свою оборонну промисловість для участі у війні в Україні.

Інформацію про майбутній візит Блінкена побічно підтвердили у МЗС Китаю.

«Китай вітає державного секретаря Ентоні Блінкена, який незабаром відвідає Китай. Наразі я не маю більше інформації, щоб поділитися», - заявив речник китайського міністерства закордонних справ Лінь Цзянь.