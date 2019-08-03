Войти
Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу
дружба народов
Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу у соратника Яценюка
резонанс
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу у соратника Яценюка

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

авиапром
RSS

Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше начала 2020 года

125
Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше начала 2020 года

Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года из-за того, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США по настоянию авиарегуляторов стран Европы дополнило новыми тестами процедуру сертификации этих самолетов. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

По его данным, ФАУ решило не ограничиваться устранением причин сбоев системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности») самолетов данной серии. Было решено проверить на авиасимуляторах сценарии нештатных ситуаций в полете, шансы возникновения которых ничтожно малы. В одном отдельно взятом случае пилот во время теста среагировал на такой сбой за 16 секунд, что гораздо дольше норм сертификации ФАУ.

Согласно публикации, авиарегулятор США также прорабатывает предложение во время каждого рейса Boeing 737 MAX задействовать одновременно два бортовых компьютера, отвечающие за управление полетом. Ранее на этих самолетах по ротации работал один из таких компьютеров.

Читайте также: Документацию округа № 50 в Покровске привезут в Киев члены ЦИК на авиации МВД

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.

После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Boeing 737 MAX
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 3 августа 2019
Пятница, 2 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016