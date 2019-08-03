Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше начала 2020 года

Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года из-за того, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США по настоянию авиарегуляторов стран Европы дополнило новыми тестами процедуру сертификации этих самолетов. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

По его данным, ФАУ решило не ограничиваться устранением причин сбоев системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности») самолетов данной серии. Было решено проверить на авиасимуляторах сценарии нештатных ситуаций в полете, шансы возникновения которых ничтожно малы. В одном отдельно взятом случае пилот во время теста среагировал на такой сбой за 16 секунд, что гораздо дольше норм сертификации ФАУ.

Согласно публикации, авиарегулятор США также прорабатывает предложение во время каждого рейса Boeing 737 MAX задействовать одновременно два бортовых компьютера, отвечающие за управление полетом. Ранее на этих самолетах по ротации работал один из таких компьютеров.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.

После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.