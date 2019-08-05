Войти
Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов
мирный процесс
Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов
Климкин предсказал выезд половины украинцев за рубеж
позиция
Климкин предсказал выезд половины украинцев за рубеж

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

АПК
RSS

В Украине стало выгоднее производить молоко

919
В Украине стало выгоднее производить молоко

Прибыльность производства молока в Украине в июле 2019 года увеличилась на 33,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

«Условная прибыльность производства молока в коммерческих хозяйствах Украины (УМИ, индекс условной прибыльности производства молока) была в июле 2019 года уже на 33,6% выше, чем прошлогодняя в том же месяце», — написал Ярмак.

Кроме того, по словам эксперта, прибыльность производства молока в Украине в июле выросла по сравнению с июнем текущего года на 2,8% и была на 23% выше, чем в среднем за последние семь лет для этого месяца. При этом, за период январь-июль этого года прибыльность производства молока была на 16,4% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Ярмак отметил, что причиной роста условной прибыльности производства молока в Украине стал рост цен на эту продукцию и снижение цен на корма. В то же время, по словам эксперта, в августе условная прибыльность молока может вырасти под влиянием его дефицита, что также может стать причиной еще большего снижения экспорта из Украины молокопродуктов.

Читайте также: Укрепление гривны: будет ли откат осенью?

Напомним, что прибыльность производства молока в Украине в 2018 году сократилась на 14,1%.

Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% — до 10 миллионов тонн.

АПК, молоко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 августа 2019
Воскресенье, 4 августа 2019
Суббота, 3 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016