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Amazon заставляет продавцов повышать цены в других интернет-магазинах

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Amazon заставляет продавцов повышать цены в других интернет-магазинах

Amazon оказывает давление на продавцов, если обнаружит, что их продукция продается у конкурентов дешевле.

Представители фирм рассказали Bloomberg, что Amazon отправляет им оповещения через веб-платформу, которую компании используют для управления своими продажами. Оповещения показывают продукт, цену на Amazon и цену, найденную в других местах в интернете. Название конкурирующего сайта с более низкой ценой не уточняется.

Если продавец не повышает стоимость своей продукции у конкурентов, Amazon затрудняет поиск их товаров на своем сайте, отмечает агентство.

Из-за нежелания рисковать продажами на Amazon многие продавцы изменяют ценники на Wallmart или на eBay, признаются опрошенные представители фирм.

«Продавцы самостоятельно контролируют цены на свои товары как на Amazon, так и на других площадках. Мы помогаем им максимизировать свои продажи в нашем маркетплейсе, направляя им наше представление о том, какова рекомендуемая цена предложения», – говорится в ответе официального представителя Amazon.

Wallmart отказался комментировать эту ситуацию. Источник Bloomberg в Wallmart подтвердил, что продавцы, получив предупреждение от Amazon, повышают цены на их площадке.

Аmazon начал рассылать подобные уведомления еще в 2017 году, но их частота повысилась в разы, заявили продавцы.

Размещение товаров на Wallmart для них дешевле, пожаловались продавцы: чтобы подняться повыше в поисковой выдаче на Amazon, им приходится платить за продвижение. Суммарно все сборы могут доходить до 40% от каждой транзакции, хотя несколькими годами ранее сборы Amazon не превышали 20%.

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Эксперты по антимонопольному законодательству, с которыми побеседовал Bloomberg, предполагают, что политика Amazon может привлечь внимание конгресса и Федеральной торговой комиссии, так как ее можно квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением.

Продавцы реализуют свою продукцию на различных торговых площадках, но до 40% выручки им приносит именно Amazon, отмечает консалтинговая компания EMarketer.

Amazon
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