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Украина в этом году сократила экспорт масличных культур

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Экспорт масличных культур из Украины в январе-июне текущего года сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 619 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

«За январь-июнь 2019 года Украина экспортировала масличных культур на 619 миллионов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основным экспортным товаром этой группы осталась соя, экспорт которой в первом полугодии текущего года увеличился почти в 1,8 раза и составил 1,5 миллиона тонн на общую сумму 500 миллионов долларов. Кроме того, за отчетный период Украина поставила на внешние рынки 181 тысячу тонн рапса на общую сумму 76 миллионов долларов, а также 63 тысяч тонн семян подсолнечника на сумму 25 миллионов долларов.

По данным экспертов, крупнейшим импортером украинских масличных в январе-июне являлась Турция, которая закупила этой продукции в Украине на сумму 199 миллионов долларов.

Закупки украинских масличных культур в отчетном периоде осуществляли также Египет с долей 13,5% в общей структуре экспорта, Беларусь — 11,7%, Германия — 7,9%, Греция — 4,2%, Польша — 4,2%, Ливан — 4,1% и Португалия — 3,7%.

В пресс-службе отметили, что совокупная доля этих стран превышает 75% доходов от реализации украинских масличных культур.

Эксперты добавили, что в первом полугодии 2019 года Украина экспортировала жиров и масла почти на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% превысило показатель за аналогичный период.

Так, основным экспортным товаром этой группы в январе-июне стало подсолнечное масло, которого Украина экспортировала на сумму около 2,2 млрд долл., что на 2% больше аналогичного периода прошлого года.

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Крупнейшим импортером жиров и масел украинского производства за отчетный период стала Индия, доля которой в общей структуре украинского экспорта составила 32,1%. Значительные поставки этой продукции Украина также осуществляла в Китай (12,9%), Нидерланды (9,4%), Ирак (8,2%), Испанию (6,3%) и Италию (5,6%).

Напомним, что экспорт семян масличных культур в 2018 году также сократился на 7,5% по сравнению с 2017 годом и составил 4,8 миллиона тонн на общую сумму 1,9 миллиарда долларов.

экспорт, масличные культуры
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