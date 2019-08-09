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ДНР хочет обменять пленных по формуле «102 на 50»

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ДНР хочет обменять пленных по формуле «102 на 50»

Так называемая Донецкая народная республика (ДНР) готова провести обмен пленными с Украиной по формуле «102 на 50». Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека в «республике» Дарья Морозова.

«На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены», — цитирует ее Донецкое агентство новостей. ДНР в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц. «Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена», — подчеркнула Морозова.

Ранее она заявляла о возможности провести обмен пленными между непризанной ДНР и Украиной ближе к осени, «если украинская сторона в срок выполнит все необходимые процедуры».

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми РФ непризнанными республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен в 2018 году, но с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удавалось.

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Вопрос был разблокирован на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 17 июля. Тогда стороны согласовали процедуру обмена пленными, условившись обменять 208 удерживаемых представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков (из них 50 человек удерживаются в ДНР и 19 — в ЛНР).

Донбасс, ДНР, пленные
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