ДНР хочет обменять пленных по формуле «102 на 50»

Так называемая Донецкая народная республика (ДНР) готова провести обмен пленными с Украиной по формуле «102 на 50». Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека в «республике» Дарья Морозова.

«На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены», — цитирует ее Донецкое агентство новостей. ДНР в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц. «Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена», — подчеркнула Морозова.

Ранее она заявляла о возможности провести обмен пленными между непризанной ДНР и Украиной ближе к осени, «если украинская сторона в срок выполнит все необходимые процедуры».

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми РФ непризнанными республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен в 2018 году, но с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удавалось.

Вопрос был разблокирован на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 17 июля. Тогда стороны согласовали процедуру обмена пленными, условившись обменять 208 удерживаемых представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков (из них 50 человек удерживаются в ДНР и 19 — в ЛНР).