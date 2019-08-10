Акционеры сети Metro отказались продать ее чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Кржетинский и его словацкий партнер Патрик Ткач не смогли получить необходимую поддержку владельцев 67,5% обыкновенных акций, заручившись голосами лишь со стороны хозяев 41,7% бумаг.
Приобрести Metro Кржетинский и Ткач хотели за €5,8 млрд ($6,6 млрд). Они предлагали €16 за каждую обыкновенную акцию и €13,8 за каждую привилегированную.
Федеральное антимонопольное ведомство Германии в феврале разрешило Кржетинскому приобрести до 35% акций Metro. В Metro в июне заявляли, что предложение Кржетинского и Ткача «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора, акционерам рекомендовали не предпринимать никаких действий. При этом владелец 15% Metro AG — компания Haniel Finance Deutschland GmbH — согласился поддержать предложение Ткача и Кржетинского.
Forbes оценивает состояние Кржетинского в $2,9 млрд. Ему принадлежат пражский футбольный клуб «Спарта» и энергетическая компания EPH (Energetický a průmyslový Holding). В прошлом году миллиардер купил долю во французской газете Le Monde.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016