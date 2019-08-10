Черное море оказалось в два раза грязнее Средиземного

В Черном море обнаружено почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе. К таким выводам на основе исследований за 2017-2019 годы пришла команда проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры», сообщает «Крым.Реалии».

В интервью изданию участница проекта Елена Марушевская отметила, что у берегов аннексированного Крыма никакие пробы отобрать невозможно.

«Мы отбирали в прибрежных водах континентальной Украины и в глубоководной части Черного моря. Но те результаты, которые мы получили, распространяются на все Черное море, а не только на прибрежные воды Украины и Грузии», — отметила она.

По словам Марушевской, участники проекта во время плавания в море видели один мусорный предмет в час.

«Мы мониторили, сколько мусора в самом открытом море — и представляете, за 150 километров от берега под кормой, под носом судна все время проплывает то мяч, то пластиковый стул, то канистра. Мы даже мусорный контейнер видели! И пакеты — это в центре моря. Один кусок мусора видишь в минуту. В большинстве случаев уже не совсем было понятно, что это... Мониторинг показал, что в Черном море, в открытом море, в два раза больше мусора, чем в Средиземном. Средиземное море — самое грязное в Европе, но Черное море закрытое, и весь мусор здесь и остается», — заявила эколог.

По ее словам, мониторинг в устьях рек показал, что в Черное море попадает от 8-ми и 50-ми кусков мусора в час.

Марушевская добавила, что исследователи видели, к примеру, дельфина, который запутался в пакете.

«Было видно, что он запутался, когда был маленьким, потому что начал расти, а этот пакет, как пояс, стягивает ему тело и не позволяет расти. Также мои коллеги видели крабов, которые после сброса панциря надевают на себя пластиковые пробки или контейнеры», — сообщила участница проекта.

Она также объяснила, что в своей работе исследователи использовали фильтр, который цепляется сзади к кораблю, и через него проходят тысячи кубометров воды. Потом этот фильтр передают в европейские лаборатории, где его исследуют на содержание 40 тысяч веществ.

«Так вот, мы определили 124 вещества — специфических загрязнителя Черного моря. Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств — ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы нашли невероятно высокие концентрации солнцезащитного крема в центре моря, поэтому очень просим всех отдыхающих: пожалуйста, крем должен впитаться, не надо в нем залезать в воду. Это очень нехороший элемент. Также люди используют антидепрессанты, и можно посмотреть, возле какой страны их больше», — сообщила Марушевская.

Она подчеркнула, что есть некоторые вещества, содержание которых «уже выше порога токсичности». «Это значит, что они могут мешать жизни морских животных и человека. Например, ртуть — ее нашли в больших количествах», — сказала участница проекта.

В то же время Марушевская отметила, что были обнаружили следы ДНК некоторых видов рыб, которые, как считали исследователи, уже исчезли.

«Например, европейского осетра, который где-то в глубинах Черного моря спрятался, белуги. Это радует. Также наш уникальный морской заповедник — филлофорное поле Зернова — где растут кораллы Черного моря, красные водоросли, получил более высокую оценку: было два, стало три. Понятно, это еще не хорошая оценка, но хотя бы оно уже не умирает, а возрождается, разрастается. В Грузии было замечено возвращение черноморской устрицы, которая пропала почти полностью из-за рапаны», — сообщила эколог.