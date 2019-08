В США покончил с собой обвиненный в секс-торговле миллиардер

Американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Информацию также подтверждают источники газеты The New York Post.

В прошлом месяце федеральные прокуроры Манхэттена обвинили 66-летнего Эпштейна в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.