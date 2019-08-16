Кремль пригласил Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на празднование 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Об этом журналистам на брифинге в пятницу, 16 августа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РБК.
«Борису Джонсону приглашение ушло вчера», — уточнил он.
Приглашение также было направлено лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сказал Ушаков.
Ранее стало известно о том, что приглашение посетить Москву 9 мая принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Приглашение на 9 мая в Москву в ходе саммита G20 в Осаке помимо Макрона получил и президент США Дональд Трамп. Также в Москву на празднование Дня Победы президент Владимир Путин пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016