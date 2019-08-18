Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся

Глава партии «Слуга Народа» и вероятный кандидат на должность спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков признал, что новой Раде не удастся быстро остановить войну на Донбассе.

Такое заявление Разумков сделал в интервью «Новому времени», говоря о приоритетах работы новой Рады.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», – отметил он.

Ранее Разумков в интервью «Коммерсанту» отмечал, что украинская сторона хочет скорейшего завершения войны на востоке Украины и деоккупации Крыма, но решить эти вопросы только на законодательном уровне не получится.