Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся

Глава партии «Слуга Народа» и вероятный кандидат на должность спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков признал, что новой Раде не удастся быстро остановить войну на Донбассе.
Такое заявление Разумков сделал в интервью «Новому времени», говоря о приоритетах работы новой Рады.
«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», – отметил он.
Ранее Разумков в интервью «Коммерсанту» отмечал, что украинская сторона хочет скорейшего завершения войны на востоке Украины и деоккупации Крыма, но решить эти вопросы только на законодательном уровне не получится.
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