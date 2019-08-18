В России подросток убил семью из пяти человек

В селе Патрикеево Ульяновской области РФ обнаружены тела пяти человек, убитых топором. Как сообщает российский телеканал «РЕН», все они были членами одной семьи.

По данным телеканала, возможным убийцей является 16-летний юноша, тело которого было также обнаружено рядом с местом преступления. Предполагается, что в ночь на 18 августа именно он убил мать, бабушку, деда, брата и сестру, а потом покончил жизнь самоубийством.

Собеседник агентства ТАСС в прокуратуре Ульяновской области подтвердил обнаружение тел шести человек в Патрикеевке. По его словам, труп подростка находился в 500 метрах от дома, возле вышки сотовой компании. По факту случившегося начата проверка.

Официального подтверждения информации об обстоятельствах преступления пока нет.